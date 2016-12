sixx 22:50 bis 00:30 Drama Wer ist die Braut? GB 2011 2016-12-27 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich will Lara nur in Ruhe ihren Liebsten James heiraten. Da sie eine berühmte Schauspielerin ist, lauern jedoch überall Paparazzi - selbst auf der entlegenen schottischen Insel Hegg, wo die geheime Trauung stattfinden soll. Um die Pressemeute abzulenken, wird die Einheimische Katie als Laras Double engagiert. Katie macht ihren Job so gut, dass sie schließlich aus Versehen James' Angetraute wird - und das Chaos ist perfekt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelly Macdonald (Katie Nic Aoidh) David Tennant (James Neil Arber) Alice Eve (Lara Tyler) Hamish Clark (Angus) James Fleet (William) Dylan Moran (Charley) Sally Phillips (Emma) Originaltitel: The Decoy Bride Regie: Sheree Folkson Drehbuch: Neil Jaworski, Sally Phillips Kamera: Nanu Segal Musik: Julian Nott Altersempfehlung: ab 12