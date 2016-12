sixx 20:15 bis 22:50 Komödie Er steht einfach nicht auf Dich USA, D, NL 2009 Nach dem Buch von Greg Behrendt und Liz Tuccillo 2016-12-27 00:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gigi wünscht sich einen Mann, der nicht nur anzurufen verspricht, sondern es auch tut, doch Alex rät ihr, nicht länger neben dem Telefon zu warten. Beth fragt sich, ob sie die jahrelange Beziehung mit ihrem Freund Neil beenden soll, denn er hat an der Ehe ohne Trauring nach wie vor überhaupt nichts auszusetzen. Janine misstraut ihrem Mann Ben, der sich in Annas Gegenwart selbst nicht mehr vertraut. Anna kann sich nicht entscheiden zwischen dem attraktiven verheirateten Ben und dem einfach gestrickten Langweiler Conor, der schier verzweifelt, weil er nicht bei ihr landen kann. Und Mary, die von einer ganzen Schar liebevoller und hilfsbereiter Männer umgeben ist, muss endlich einen kennen lernen, der nicht schwul ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Affleck (Neil) Jennifer Aniston (Beth) Drew Barrymore (Mary) Scarlett Johansson (Anna) Bradley Cooper (Ben) Jennifer Connelly (Janine) Kevin Connolly (Conor) Originaltitel: He's Just Not That Into You Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Abby Kohn, Marc Silverstein Kamera: John Bailey Musik: Cliff Eidelman