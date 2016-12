sixx 22:20 bis 00:10 Drama Das Lächeln der Sterne USA, AUS 2008 2016-12-26 02:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Adrienne wird nach vielen Ehejahren von ihrem Mann verlassen. Für die zweifache Mutter bricht eine Welt zusammen. Als der untreue Gatte Monate darauf zurück will, braucht Adrienne Abstand und fährt in die malerische Küstenstadt Rodanthe, wo sie vorübergehend die Pension einer Freundin übernimmt. Ihr einziger Gast ist der Arzt Paul Flanner, der auf der Durchreise ist und selbst in einer tiefen Krise steckt. Dann zieht ein heftiger Sturm auf - und die beiden kommen sich näher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Dr. Paul Flanner) Diane Lane (Adrienne Willis) James Franco (Mark Flanner) Christopher Meloni (Jack Willis) Scott Glenn (Robert Torrelson) Viola Davis (Jean) Mae Whitman (Amanda Willis) Originaltitel: Nights in Rodanthe Regie: George C. Wolfe Drehbuch: Ann Peacock, John Romano Kamera: Affonso Beato Musik: Jeanine Tesori Altersempfehlung: ab 6