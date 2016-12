sixx 03:45 bis 04:25 Serien Hart of Dixie Wahre Gefährten USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wanda und Tom planen die wohl spontanste Hochzeit, die Bluebell je erlebt hat. In zwei Tagen wollen sie vor den Altar treten. Die Braut möchte Zoe zu ihrer Trauzeugin machen. Der Trubel kommt der jungen Ärztin sehr gelegen, lenkt er sie doch von der seltsamen Stimmung zwischen ihr und Wade ab. Lavon erfährt hingegen von dem Vorhaben der Nachbarschaft, ein Einkaufszentrum neben dem Strand zu errichten. Er bittet George um Rat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Debra Jo Rupp (Betsy Maynard) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Kevin Mock Drehbuch: Leila Gerstein, Len Goldstein Musik: Jeremy Adelman