sixx 22:55 bis 01:20 Thriller Isenhart - Die Jagd nach dem Seelenfänger D 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Isenhart genießt auf der Burg Laurin alle Privilegien eines Adeligen. Doch plötzlich wird seine große Liebe Anna bestialisch ermordet - an der Stelle, wo einst ihr Herz war, ist ein klaffendes Loch. Er schwört Rache. Auf seiner Reise macht er die Bekanntschaft mit Henning. So wie er selbst, ist dieser ein Vordenker seiner Zeit und die beiden verstehen sich auf Anhieb. Auf einmal machen die beiden eine unfassbare Entdeckung: Der Mörder ist ein Genie und ganz in der Nähe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bert Tischendorf (Isenhart) Michael Steinocher (Konrad von Laurin) Emilia Schüle (Sophia von Laurin) Sebastian Ströbel (Henning von der Braake) Klaus J. Behrendt (Sydal von Friedberg) Johannes Krisch (Walter von Ascisberg) Xenia Assenza (Anna von Laurin) Originaltitel: Isenhart Regie: Hansjörg Thurn Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Markus Hausen Musik: Joao Jarosch Altersempfehlung: ab 12

