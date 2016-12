Kabel1 Doku 22:40 bis 23:20 Dokumentation Der Wilde Westen - Die wahre Geschichte Der Kampf um die Freiheit USA 2015 16:9 HDTV Merken Stets auf der Suche nach dem Reichtum vergangener Tage, stürmt Lt. Colonel George Custer ein indianisches Gebiet in der "Schlacht am Little Bighorn". Crazy Horse und Sitting Bull lassen sich jedoch nicht unterkriegen. Es gelingt ihnen, die Custers Truppe bis auf den letzen Mann niederzumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The American West