Kabel1 Doku 15:45 bis 16:45 Dokumentation Cortés - Eroberer der Azteken GB 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dies ist die Geschichte eines Mannes, der fast im Handstreich eine ganze Zivilisation unterwarf: das Reich der Azteken. Es ist einer der Höhepunkte und gleichzeitig eines der schwärzesten Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Im August 1519 landet der spanische Konquistador Hernán Cortés an der Ostküste des noch unerforschten Mittelamerikas. Angetrieben von der Gier nach sagenhaften Reichtümern will Cortés das aztekische Königreich erobern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie