Kabel1 Doku 11:50 bis 12:15 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Saladin GB 2011 16:9 HDTV Merken Salah al Din Yusuf, genannt Saladin, wird in einem Atemzug mit Namen wie Alexander der Große oder Caesar genannt. Er war einer der mächtigsten Herrscher Arabiens. Es gelang ihm, die muslimische Welt zu einen, Kreuzritter zu besiegen und so ein mächtiges arabisches Reich zu erschaffen. Worin lag das Geheimnis seines Erfolgs und seiner Beliebtheit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Ben Mole