RTS Un 22:20 bis 23:00 Sonstiges Chocolat chaud et pic à glace CH 2016 Stereo Merken 24 décembre, campagne genevoise. Un père Noël pénètre dans une villa en appelant les enfants de sa grosse voix sympathique. Soudain, il est stoppé d'effroi à l'entrée du salon. Devant lui, un grand sapin nu, sans épine. Au sol, gisant entre guirlandes déchirées et autres vestiges de décorations, les corps d'une famille modèle, criblés par les milliers d'aiguillons qui ont disparu du sapin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chocolat chaud et pic à glace Regie: Noël Tortajada, Nicolas Frey