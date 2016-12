RTS Un 14:35 bis 16:05 Sonstiges L'étrange Noël de Lauren USA 2014 Merken Brillante interne, Lauren a postulé en chirurgie dans un hôpital prestigieux de Boston. Sa candidature refusée, elle se voit contrainte d'aller exercer dans une petite ville dans l'état d'Alaska, où les habitants vivent reclus et n'ont pas vu de médecin depuis un an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Candace Cameron Bure (Lauren Brunell) David O'Donnell (Andy Holliday) Robert Pine (Henry Brunell) Kendra Mylnechuk (Billie) Brian Doyle-Murray (Frank Holliday) Joyce Cohen (Maggie Brunell) James Gaisford (Wyatt) Originaltitel: Christmas Under Wraps Regie: Peter Sullivan Drehbuch: Jennifer Notas Shapiro Musik: Matthew Janszen