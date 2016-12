MDR 01:05 bis 01:35 Reportage Mach mal...! Einsteiger, Aussteiger, Umsteiger D Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Sie sind die Generation 'What!', zwischen 18 und 25 Jahre alt und können praktisch alles werden. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual und viele fragen sich: Was will ich eigentlich? Das Format 'Mach mal', das ausschließlich von Auszubildenden des MDR realisiert wird, beschäftigt sich mit diesem Phänomen. Azubi-Moderator Dominik Braun hat drei junge Leute, die unterschiedlicher nicht sein können, zu einer Talkshow eingeladen. Jonas ist Handballer, spielt in der zweiten Bundesliga und ist mit 19 Jahren der Jüngste in seiner Mannschaft. Während er sein Ziel, die erste Liga, fest im Blick hat, will die 18-jährige Karina aber vor allem ihre Unabhängigkeit genießen und ist in ein ökologisches Aussteigerdorf in Sachsen-Anhalt gezogen. Der Dritte in der Runde heißt Daniel. Er dachte mit Anfang 20: Jetzt oder nie, hat seine medizinische Ausbildung abgebrochen, um endlich Schauspieler zu werden. Alle drei diskutieren über Einsteigen, Aufsteigen, Aussteigen und darüber, was Ihnen eine Karriere bieten muss. In Google-Kalender eintragen Moderation: Dominik Braun Originaltitel: Mach mal