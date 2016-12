ORF 3 15:50 bis 17:45 Drama Die Öscars Verdammt in alle Ewigkeit USA 1953 Untertitel SW Merken Sommer 1941. Einige Monate vor dem Angriff auf Pearl Harbor kommt G.I. Prewitt auf den amerikanischen Stützpunkt auf Hawaii. Prewitt ist von Anfang an den Schikanen von Captain Holmes ausgesetzt, dessen eigentliche Aufgaben Sgt. Milton Warden ausführt. Zwischen diesem und Karen, der Frau des Captains, entwickelt sich zudem eine Affäre. Als Prewitts Freund Angelo Maggio im Straflager dem sadistischen Vorgesetzten Fatso zum Opfer fällt, schwört Prewitt Rache. Fred Zinnemann, 1907 im damaligen Österreich-Ungarn geboren, emigrierte 1929 nach Hollywood konnte mit "Verdammt in alle Ewigkeit" seinen größten Erfolg nach "Ein Mann für jede jahreszeit" verbuchen. Der Film wurde bei den Academy Awards 1954 mit acht Oscars ausgezeichnet unter anderem für den besten Film, die beste Regie, sowie Frank Sinatra als bester Hauptdarsteller und war insgesamt in 13 Kategorien nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Sgt. Milton Warden) Montgomery Clift (Pvt. Robert E. Lee Prewitt) Deborah Kerr (Karen Holmes) Donna Reed (Alma "Lorene" Burke) Frank Sinatra (Pvt. Angelo Maggio) Philip Ober (Capt. Dana Holmes) Mickey Shaughnessy (Cpl. Leva) Originaltitel: From Here to Eternity Regie: Fred Zinnemann Drehbuch: Daniel Taradash Kamera: Burnett Guffrey, Floyd Crosby Musik: Morris W. Stoloff Altersempfehlung: ab 12