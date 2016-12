ORF 3 13:10 bis 15:50 Filme Die Öscars Anatomie eines Mordes USA 1959 Untertitel 16:9 SW Merken ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen. Otto Premingers Kriminalfilm inszeniert Oscar Preisträger James Stewart als gescheiterten Staatsanwalt. Bei der Oscarverleihung 1960 wurde er in sieben Kategorien nominiert. Paul Biegler, der langjährige Bezirksstaatsanwalt einer kleinen Gemeinde in Michigan, hat kürzlich seinen Posten an seinen Konkurrenten Mitch Lodwick verloren. Seitdem widmet er sich hauptsächlich seinen Leidenschaften Fischen und Jazzmusik. In seiner kleinen Kanzlei nimmt er nur unbedeutende Fälle an, um sich über Wasser zu halten, und philosophiert mit seinem Freund Parnell Emmett McCarthy, ebenfalls ein versierter Jurist, der aber dem Alkohol verfallen ist, über theoretische Rechtsfragen. Da fällt ihm plötzlich ein interessanter Fall zu. Frederick Manion, Leutnant in der örtlichen Garnison, hat den Barbesitzer Barney Quill erschossen, weil der seine Frau Laura in einem abgelegenen Waldstück vergewaltigt haben soll. An der Täterschaft von Lt. Manion bestehen zwar keine Zweifel, aber Anwalt Biegler will nachweisen, dass er aufgrund der Vergewaltigung seiner Frau in einem emotionalen Ausnahmezustand war, der die Tat entschuldbar macht. Die Ankläger ziehen jedoch in Zweifel, ob Lt. Manions Ehefrau tatsächlich vergewaltigt wurde. Da es ihnen nicht gelingt, diesen Sachverhalt aus der Verhandlung herauszuhalten, wollen sie im Laufe der Verhandlung bei den Geschworenen den Eindruck erwecken, dass die Frau dem Barbesitzer im Vorfeld der Tat Avancen gemacht oder gar eine Affäre mit ihm hatte und Lt. Manion ihn deshalb aus Eifersucht erschoss. Als jedoch die Tochter des erschossenen Barbesitzers in dem Verfahren gegen ihren Vater aussagt, wendet sich das Blatt endgültig. Das Lexikon des Internationalen Films meint zu dem Drama: "Schauspielerisch hervorragend besetztes Dialogdrama. Die brillante Regie macht aus dem Stoff ein klar strukturiertes Experiment, das mit nahezu wissenschaftlicher Präzision die seelische Anatomie' aller Beteiligten seziert." Darsteller: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Eve Arden, George C. Scott, Arthur O'Connell. USA 1959. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Paul Biegler) Lee Remick (Laura Manion) Ben Gazzara (Lt. Frederick Manion) George C. Scott (Gen. Claude Dancer) Arthur O'Connell (Parnell Emmett McCarthy) Eve Arden (Maida Rutledge) Kathryn Grant (Mary Pilant) Originaltitel: Anatomy of a Murder Regie: Otto Preminger Drehbuch: Wendell Mayes Kamera: Sam Leavitt Musik: Duke Ellington Altersempfehlung: ab 12