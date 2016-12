ORF 3 21:05 bis 23:05 Drama Die Öscars Verdammt in alle Ewigkeit USA 1953 2016-12-30 15:50 Untertitel SW Merken US-Soldat Prewitt (Montgomery Clift) weigert sich, für die Boxstaffel der Kompanie zu kämpfen. Sein Vorgesetzter schikaniert ihn deshalb grausam. Als sein einziger Freund zu Tode geprügelt wird, sieht Prewitt nur noch rot. - Zum Klassiker avancierte Verfilmung des berühmten Romans von James Jones. Acht Oscars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Sergent Warden) Montgomery Clift (Robert E. Lee Prewitt) Deborah Kerr (Karen Holmes) Frank Sinatra (Angelo Maggio) Donna Reed (Loren) Philip Ober (Capitaine Holmes) Ernest Borgnine (Sergent Judson) Originaltitel: From Here to Eternity Regie: Fred Zinnemann Drehbuch: Daniel Taradash, James Jones Kamera: Burnett Guffrey, Floyd Crosby Musik: Morris W. Stoloff Altersempfehlung: ab 12