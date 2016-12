ORF 3 17:40 bis 19:50 Komödie Die Öscars Ariane - Liebe am Nachmittag USA 1957 Stereo 16:9 SW Merken Die junge französische Musikstudentin Ariane (Audrey Hepburn) ist die Tochter eines Privatdetektivs. Durch ihren Vater lernt sie den um Jahrzehnte älteren reichen Amerikaner Frank Flannigan (Gary Cooper) kennen und verliebt sich in ihn. Um ihm zu imponieren, spielt Ariane die erfahrene Frau. - Billy Wilders romantische Liebeskomödie mit einer wie immer bezaubernden Audrey Hepburn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Audrey Hepburn (Ariane) Gary Cooper (Frank Flannagan) Maurice Chevalier (Claude Chavasse) Van Doude (Michel) John McGiver (Monsieur X) Lise Bourdin (Madame X) Olga Valery (Hotelgast mit Hund) Originaltitel: Love in the Afternoon Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, I.A.L. Diamond Kamera: William C. Mellor Musik: F.D. Marchetti, Franz Waxman Altersempfehlung: ab 16