ORF 3 11:30 bis 13:20 Komödie Die Öscars Der Stadtneurotiker USA 1977 Untertitel Merken ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen. Der Paradefilm Woody Allens'. Der New Yorker Komiker Alvy Singer ist von seiner großen Liebe Annie Hall verlassen worden. Seine Niederlage als Liebhaber nimmt Singer zum Anlass, eine ironische Bilanz seines bisherigen Lebens zu ziehen. Unter der Studioleitung von Eric Pleskow konnte United Artists drei Jahre in Folge den Oscar für den besten Film gewinnen, 1975 für "Einer flog über das Kuckucksnest", 1976 für "Rocky" und schließlich 1977 für Woody Allens "Annie Hall - Der Stadtneurotiker". Pleskow wurde 1924 in Wien als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Von den Nazis verfolgt flüchteten er und seine Familie nach dem "Anschluss" Österreichs in die USA. Dort erhielt der damals 15-jährige Eric Pleskow eine Stelle als Assistent bei einem Filmemacher. 1943 wurde er zum Militär einberufen und kam aufgrund seiner Fremdsprachenkenntnisse zur Abwehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Pleskow nach Europa versetzt, führte Verhöre in Entnazifizierungsverfahren und wurde als Filmexperte eingesetzt. Als Filmoffizier wurde er dann mit dem Wiederaufbau der Bavaria-Studios beauftragt, obwohl er nie zuvor ein Filmstudio geleitet hatte. Er konnte außerdem solche Kinoerfolge wie "Der mit dem Wolf tanzt", "Das Schweigen der Lämmer" und "Terminator" zu seinen Erfolgen zählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Allen (Alvy) Diane Keaton (Annie Hall) Christopher Walken (Duane Hall) Paul Simon (Tony Lacey) Shelley Duvall (Pam) Tony Roberts (Rob) Carol Kane (Allison) Originaltitel: Annie Hall Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen , Marshall Brickman Kamera: Gordon Willis Musik: Carmen Lombardo, Isham Jones

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 280 Min. Schätze Südostasiens

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 44 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:50 bis 12:50

Seit 44 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 39 Min.