Danielle Spera im Gespräch mit Hollywood-Produzent Eric Pleskow A 2016 Aufgewachsen im 2. Bezirk in Wien, musste Eric Pleskow als Kind vor den Nationalsozialisten flüchten und gelangte in den USA. Nach Ende des Zweiten Weltkrieg kam er als Filmoffizier der Amerikaner zurück nach Europa und führte Verhöre mit Nazi-Verbrechern. Er fasste danach in Hollywood Fuß und stieg zu einem der bekanntesten Filmproduzenten Amerikas auf. Er gewann unter anderem Oscars als Produzent der Filme "Das Schweigen der Lämmer" und für "Rocky". Im Gespräch mit der Leiterin des Jüdischen Museums Wien, Danielle Spera, lässt Eric Pleskow wichtige Stationen seines ereignisreichen Lebens Revue passieren. Moderation: Danielle Spera Gäste: Eric Pleskow (Hollywood-Produzent)