ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen.Billy Wilder - Regie-Genie und mehrfacher Oscarpreisträger wurde 1906 in Österreich-Ungarn geboren. Er wurde in seiner Laufbahn ganze 21 Mal für einen Oscar nominiert. Die Agatha Christie-Verfilmung "Zeugin der Anklage" wurde 2008 vom American Film Institute in die Liste der "besten 10 Geschichtsdramen aller Zeiten" aufgenommen. Leonard Vole bestreitet, die reiche Witwe French ermordet zu haben, kann aber für die Tatzeit kein Alibi vorweisen. Der angesehene Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts übernimmt den Fall, erlebt aber schon am ersten Verhandlungstag eine böse Überraschung. Billy Wilder lieferte mit "Zeugin der Anklage" einen Top Favoriten für die Oscar Verleihung 1958. Der Film erhielt sechs Nominierungen unter anderem in den Kategorien Bester Film, Beste Regie und bester Hauptdarsteller und festigte Wilders Ruf als einer der größten Regisseure seiner Zeit. Schauspieler: Tyrone Power (Leonard Vole) Marlene Dietrich (Christine Helm) Charles Laughton (Sir Wilfrid Robarts) Elsa Lanchester (Miss Plimsoll) John Williams (Brogan-Moore) Torin Thatcher (Mr. Myers) Una O'Connor (Janet McKenzie) Originaltitel: Witness for the Prosecution Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, Harry Kurnitz, Larry Marcus Kamera: Russell Harlan Musik: Matty Malneck Altersempfehlung: ab 12