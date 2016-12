Disney XD 09:45 bis 10:10 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 2 Angelsaison USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gronkel Stan möchte mit Dipper und Mabel angeln gehen, die ziehen es aber vor, mit Soos auf Seemonsterjagd zu gehen. Also angelt Stan eben allein und sinnt über seine Einsamkeit nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: John Aoshima Drehbuch: Alex Hirsch, Michael Rianda

