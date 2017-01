kabel eins 03:55 bis 04:35 Krimiserie Castle Drei Geständnisse und ein Mord USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der mäßig erfolgreiche Schauspieler Justin Marquette wird in einem Hotelzimmer erschossen aufgefunden. Offenbar hatte er sich dort mit jemandem getroffen. Die Ermittler machen Anita Miller aus - sie legt ein plausibles Geständnis ab. Doch sie hat ein wasserdichtes Alibi und kann nicht die Täterin sein. Während Castle, Beckett und ihr Team noch über den mysteriösen Fall grübeln, tauchen Sam Carson und Dwight Carruthers auf dem Revier auf und gestehen jeweils den Mord an Marquette. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Alexie Gilmore (Anita Miller) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Adam Frost Kamera: James L. Carter, Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

