kabel eins 01:15 bis 02:50 Komödie Miss Marple: Vier Frauen und ein Mord GB 1964 Nach dem Roman von Agatha Christie 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die liebenswerte Miss Marple ist die einzige Geschworene, die nicht an die Schuld des Angeklagten glaubt. Die passionierte Amateurdetektivin vermutet hinter dem Mord an Mrs. McGinty noch ein ungelöstes Rätsel. Gemeinsam mit dem treuen Mr. Stringer beginnt sie nach Beweisen zu suchen. Die Spuren führen zu den Mitgliedern eines drittklassigen Theaters in der Provinz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margaret Rutherford (Miss Jane Marple) Ron Moody (Driffold Cosgood) Charles Tingwell (Inspector Craddock) Andrew Cruikshank (Justice Crosby) Megs Jenkins (Mrs. Thomas) Dennis Price (Harris Tumbrill, Theateragent) Ralph Michael (Ralph Summers) Originaltitel: Murder Most Foul Regie: George Pollock Drehbuch: David Pursall, Jack Seddon Kamera: Desmond Dickinson Musik: Ron Goodwin Altersempfehlung: ab 12