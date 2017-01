kabel eins 23:40 bis 01:15 Komödie Miss Marple: Der Wachsblumenstrauß GB 1963 Nach dem Roman von Agatha Christie 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein mysteriöser Todesfall macht Miss Marple schwer zu schaffen. Der exzentrische Mr. Enderby ist sichtlich verängstigt vor ihren Augen tot zusammengebrochen. Bei der Testamentsvollstreckung fällt der größte Erbteil dem Reitclub-Besitzer Hector Enderby zu. Kurzerhand beschließt Miss Marple, auf dessen Anwesen Urlaub zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margaret Rutherford (Miss Jane Marple) Robert Morley (Hector Enderby) Flora Robson (Miss Gilchrist) Stringer Davis (Mr. Stringer) Charles Tingwell (Inspektor Craddock) Gordon Harris (Sergeant Bacon) Robert Urquhart (George Crossfield) Originaltitel: Murder at the Gallop Regie: George Pollock Drehbuch: James P. Cavanagh Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Ron Goodwin Altersempfehlung: ab 12