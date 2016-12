kabel eins 04:45 bis 05:30 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Tag der Toten USA 2005 16:9 HDTV Merken Jack und Danny müssen nach Mexiko, wo ein wohlhabender Urlauber aus New York während des berühmten Totenfestes entführt wurde. Unterdessen recherchieren die New Yorker Kollegen das Vorleben des entführten James und seiner Frau Lucy und finden heraus, dass James' erste Frau ermordet wurde und er nur kurz darauf Lucy geheiratet hatte. Lucy macht sich verdächtig, als sie darauf besteht, das Lösegeld allein zu überbringen und keinerlei Absprachen mit Jack und Danny zu treffen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Alex Kingston (Lucy Costin) Joyce van Patten (Paula) Originaltitel: Without a Trace Regie: Paul McCrane Drehbuch: Scott Williams Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12

