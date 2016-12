kabel eins 02:10 bis 03:50 Actionfilm The Art of War II - Betrayal CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Agent Neil Shaw sich aus seinem Versteck hervorwagt, um den Mord an seinem ehemaligen Mentor zu rächen, stößt er auf eine Spur aus Verrat und tödlicher Korruption. Unter dem Schutz seines Freundes, eines Senatorenkandidaten, soll er die Wahrheit aufdecken. Als jedoch immer mehr Menschen getötet werden, muss Shaw einsehen, dass er in eine Falle gelockt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Shaw) Lochlyn Munro (Garret) Athena Karkanis (Heather) Winston Rekert (Reverend Tim) Ryan Mcdonald (Alex) Rachel Hayward (Carlson) Scott Heindl (Graham) Originaltitel: The Art of War II: Betrayal Regie: Josef Rusnak Drehbuch: Jason Bourque, Keith Shaw Kamera: Neil Cervin Musik: Peter Allen Altersempfehlung: ab 16