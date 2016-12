kabel eins 06:05 bis 07:50 Western Der Dicke ist nicht zu bremsen I 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bill Kiowa saß fünf lange Jahre unschuldig im Gefängnis und will sich nun nach seiner Entlassung an dem Gangster Elfego rächen, der seine Frau ermordet hatte und Bill die Tat in die Schuhe schob. Zusammen mit vier erfahrenen Revolvermännern macht er sich auf die Suche nach dem Banditen, der sich mittlerweile als Anführer einer Comanchero-Bande auf Postkutschenüberfälle spezialisiert hat. Schließlich fordert Elfego seinen Feind Bill Kiowa zum alles entscheidenden Duell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Montgomery Ford (Bill Kiowa) Bud Spencer (O'Bannion) Wayde Preston (Jeff Milton) Jeff Cameron (Moreno) Stanley Gordon (Bunny Fox) Tatsuya Nakadai (James Elfego) William Berger (Francis 'Colt' Moran) Originaltitel: Oggi a me... domani a te! Regie: Tonino Cervi Drehbuch: Dario Argento, Tonino Cervi Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Angelo Francesco Lavagnino Altersempfehlung: ab 16