RTL 9 04:50 bis 05:15 Sonstiges 112 Unité d'urgence Bender, justicier D 2009 Une maman prépare l'anniversaire de sa fille pendant que celle-ci dort dans sa chambre. Elle allume les bougies du gâteau et sort chercher un dernier cadeau dans la voiture. Par mégarde, elle se retrouve enfermée dehors et la maison commence à prendre feu à cause des bougies. Pendant ce temps, aux services des urgences, Jenny aide finalement Bender et trouve une preuve qui pourrait aider à confondre Sellman dans sa vaste entreprise d'escroquerie. Heiko voit tout cela d'un très mauvais ?il et craint pour l'avenir de sa récente promotion. Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Clemens Löhr Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson