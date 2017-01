RTL 9 15:45 bis 17:20 Sonstiges Prêt à tout CDN 2010 Merken Jamie et Mark s'aiment et veulent se marier malgré l'opposition de leurs parents. Ils décident de s'enfuir à bord d'un avion de tourisme après avoir volé deux cent mille dollars aux parents de Jamie. Mais l'avion s'abîme dans un lac et Mark laisse Jamie se noyer. Huit ans plus tard, il a fondé une nouvelle famille. Sa fille, âgée de six ans, a besoin d'une greffe de rein pour survivre mais aucun de ses deux parents n'est compatible. Mark décide alors d'enlever sa nièce, Carolyn, qu'il n'a pas vue depuis huit ans pour lui prélever un rein et, ainsi, sauver sa fille. Au même moment, on retrouve l'épave de l'avion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (David) Chris Kramer (Mark Drummond) Pascale Hutton (Jamie) Doug Abrahams (Jack) Serge Houde (Dr. Kazinski) Jianna Ballad (Astrid) John Shaw (Paul Reynolds) Originaltitel: Elopement Regie: George Erschbamer Drehbuch: Barbara Fixx, George Erschbamer, Jeffrey Barmash Musik: Stu Goldberg