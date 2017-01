RTL 9 14:10 bis 15:45 Sonstiges Ciel de glace USA 2003 Merken Une très violente tempête s'abat sur les montagnes du Vermont. La grêle vient ravager un terrain de camping, dévastant tout sur son passage et tuant deux personnes. Et ce n'est que le début... Près de là, la famille Blanchard vit dans une terrible angoisse. Tout le monde attend impatiemment un don d'organe pour Jason, douze ans, à qui l'on doit absolument transplanter un foie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Peter Crane) Ted McGinley (Dan Blanchard) Myles Jeffrey (Jason Blanchard) Ann White (Karen) Keith Robinson (Camera Man) John Lavelle (Michael) Colleen Porch (Reporter) Originaltitel: Frozen Impact Regie: Neil Kinsella Drehbuch: Scott Brown Musik: James T. Sale