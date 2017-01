RTL 9 13:05 bis 14:10 Sonstiges Les Enquêtes Impossibles Une bactérie qui en dit long/Meurtre sous surveillance F 2013 Merken Sujet 1 : Une vieille dame est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. S'agit-il d'une mort naturelle ou d'un meurtre - Un médecin ausculte un employé de l'hôtel. Il présente une blessure au doigt qui s'est gravement infectée. La virulence de l'infection apportera-t-elle la clé du mystère - Sujet 2 : A seulement 150 km de New York, une surveillante de prison disparait. Ses collègues ignorent où elle se trouve et personne n'a rien signalé de suspect. Mais comment une gardienne a-t-elle pu se volatiliser d'une prison de haute sécurité - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles