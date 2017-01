ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! A 2012 2017-01-03 01:30 Stereo Merken Faschingszeit ist Narrenzeit - und wenn die Österreicher in Kostümen die Städte und Dörfer unsicher machen, geht die Post ab! Im Fasching kann man Seiten ausleben, die im normalen Leben üblicherweise verborgen bleiben. Ob im Wirtshaus, beim Stammtisch oder bei einer glamourösen Veranstaltung - im Fasching lassen die meisten ihre Hemmungen fallen. Die zwei Freundinnen Sabrina und Sabine lieben es, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen und haben sich für ihr Faschings-Outfit etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Kostüme, die man in Fachgeschäften kaufen kann, sind den beiden Blondinen zu bieder. Deshalb suchen die zwei Partyqueens mit ihrem Chihuahua Hündchen Pauli einen Sexshop auf. Mit ihren freizügigen Kostümen wollen die zwei Freundinnen die Männerwelt begeistern und sich einen sexy Piraten angeln. Der 20-jährige Florian aus Wiener Neustadt und sein Freund "DJ Dark" alias Roman haben hingegen so ihre Schwierigkeiten damit Frauen anzusprechen. Ein Sträflings-Kostüm soll Florians düstere Seite zur Geltung bringen und ihm dabei helfen, Frauen kennenzulernen. Je länger der Abend, desto mehr Alkohol fließt und wie sich herausstellt, verträgt Florian weniger als er glaubt. Auch beim Faschingsumzug in Kärnten geht es heiß her: Vom Weltrekordversuch, die längste Polonaise der Welt zu bilden, bis hin zu kleinen Gasthöfen, die alle dem Faschingsrausch verfallen sind überall wird gefeiert. Die verschiedensten Kostüme werden dazu genutzt, um sich näher zu kommen und so mancher Partygast trinkt einen über den Durst. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!