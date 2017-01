ATV 2 13:50 bis 14:55 Dokusoap Wien - Tag & Nacht A 2014 2017-01-03 02:20 Stereo Merken Vicky und Theresa sind weiterhin spinnefeind. Und als Vicky auch noch hört, wie WG-Bewohnerin Vanessa bei Theresa über sie lästert, fasst sie einen Entschluss: Sie will mit Chris in eine eigene Wohnung ziehen. Paul ist in Schwierigkeiten, im Club sind finstere Gesellen aufgetaucht. Seine Spielsucht nimmt überhand, er braucht dringend Geld und Marlene darf von all dem nichts erfahren. Die Jungs Konstantin, Georg, Tiziano und Franz sind von den Socken, als die bestellte Pizza von der heißesten Lieferantin Wiens gebracht wird. Klar, dass sie das Mädel ins Bett bekommen wollen. Doch wer schafft es? Eine Nela-Wette wird abgeschlossen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wien - Tag & Nacht