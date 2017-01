ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie Mike & Molly Halloween - Nein danke! USA 2011 2017-01-04 15:30 Stereo Merken Halloween steht mal wieder kurz bevor. Während Mike dieser Tag gestohlen bleiben kann, freut sich Molly schon auf die gruseligste Nacht des Jahres. Ihr Direktor hat Molly zu seiner Halloween-Party eingeladen und weil Molly befördert werden möchte, hat sie zugesagt. Und so muss Mike über seinen Schatten springen und Molly begleiten. Als Frankensteins Monster und dessen Frau wagen sie sich hinaus. Zunächst scheinen sich Mikes Befürchtungen zu bewahrheiten: Nicht nur er fühlt sich fehl am Platz, auch Molly möchte schnell wieder abhauen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Steve Hytner (Principal Gilmartin) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Nyambi) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Chuck Lorre, Mark Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman