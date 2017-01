Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Schneelandschaften, Schneestimmen, Schneegespenster" Merken Für Dieter Wellershoff gibt es eine Verwandtschaft zwischen einer unbegangenen Schneefläche und einem unbeschriebenen Blatt weißen Papiers. Jemand will seine Erinnerung aufschreiben und verliert sich vor dem weißen Blatt in immer neue Schneelandschaften und SchneeFantasien, deren undeutlicher, vielleicht nur geträumter Mittelpunkt eine Liebesbegegnung ist. Es ist, als folgte er einer Spur, die immer wieder vom Schnee verschüttet wird. Wellershoff stellt sich vor, dass das ganze Hörgebilde ein imaginärer Raum sein könnte, in dem der Hörer und die Hörerin zeitweise wie in einem dichten Schneefall die Orientierung verlieren und dann immer wieder doch auf bekannte Spuren treffen. Dieter Wellershoff wurde 1925 in Neuss geboren und lebt in Köln. Er ist bekannt als Lektor, Literaturkritiker und -theoretiker, vor allem jedoch als Schriftsteller. Außer Hörspielen (u.a. "Der Minotaurus", für das er 1960 den "Hörspielpreis der Kriegsblinden" erhielt) und Fernsehspielen veröffentlichte er mehrere Romane sowie die Novelle "Die Sirene". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Thomas Holzmann (Schriftsteller), Rita Russek (Frau), Hans Lietzau (1. Erzähler), Rolf Boysen (2. Erzähler), Gustl Halenke (Erzählerin), Jochen Kolenda (Stimmen), Reinhard Schulat, Thomas Wenzel, Lucius Woytt, Olf Quaiser, Sibylle Kirmse, Nina Herting Regie: Otto Düben Musik: Johannes S. Sistermanns