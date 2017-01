Österreich 1 16:00 bis 16:55 Sonstiges Da capo: Ambiente Reisen mit Ö1 Die Sterne von Teneriffa. Eine astronomische Erkundungsreise auf der größten kanarischen Insel Merken Die besondere Lage der kanarischen Inseln im Atlantik, fernab von großen Landmassen und Lichtverschmutzung, macht sie seit vielen Jahren zu einem begehrten Ziel für Stern- und Sonnenbeobachter/innen. Neben La Palma hat sich vor allem Teneriffa zu einem wahren Hotspot für Astronom/innen entwickelt. Teneriffa hat mit dem Teide nicht nur den höchsten Berg der Kanaren, sondern sogar von ganz Spanien. Mit einer Höhe von 3.718 Metern kann der Pico del Teide auch mit den hohen Alpengipfeln mithalten. Auf knapp 2.400 Metern Seehöhe befindet sich in einer einzigartigen Gebirgslandschaft das Observatorio del Teide. Die weißen Kuppeln und Türme der Anlage sind weithin sichtbar und wirken in der kargen Felslandschaft wie eine Raumstation. Erforscht und gemessen werden auf dem Teide nicht nur die Sterne und kosmischen Strahlungen, sondern vor allem auch die Sonne. Der Teide ist nicht nur wegen der Sternwarte einen Besuch wert. Der Berg und die ihn umgebende bizarre Vulkanlandschaft - die Caldera - wurde 1954 als Nationalpark ausgewiesen und bekam 2007 den Status UNESCO Weltnaturerbe. Auf einer Wanderung mit einem Nationalpark-Ranger erfährt man einiges über die Geologie der Insel, über den letzten massiven Ausbruch des Teide im Jahr 1909 und über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt in dieser nur auf den ersten Blick leblosen Gegend. In Google-Kalender eintragen