Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Nicht nur die "Schwarze Venus von Bayreuth": Grace Bumbry zum 80. Geburtstag. Ausschnitte aus Werken von Georg Friedrich Händel, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Georges Bizet, u.a. Als die elfjährige Grace Bumbry dem Methodistenchor ihrer Heimatstadt St. Louis beitrat, konnte noch niemand ahnen, dass sie sich mit ihrer begnadeten Stimme die Bühnen- und Konzertpodien der Welt erobern wird. Die berühmte Sopranistin Lotte Lehmann wurde eine ihrer wichtigsten Lehrerinnen und Mentorinnen, die sie sorgfältig auf eine lang anhaltende Karriere vorbereitete. Grace Bumbry, die ihre geschmeidige, flexible Stimme mit dem unverwechselbaren Timbre sowohl in den Tiefen als auch im hohen Register bruchlos einsetzen konnte, hat sich nicht nur die wichtigsten Mezzosopran-Rollen erarbeitet, sondern war auch in diversen Sopranpartien überaus erfolgreich. Auf der Bühne verschmolz ihre bezwingende Darstellung und ihr vollendeter Gesang zu einer anmutigen Einheit. Ihr Debut als erste farbige Sängerin bei den Bayreuther Festspielen, wo man sie als die "Schwarze Venus von Bayreuth" gefeiert hat, ist bis heute legendär, ebenso wie ihre leidenschaftliche Eboli in London und New York oder ihre grandiose Lady Macbeth bei den Salzburger Festspielen.