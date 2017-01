Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Das Popmuseum Dinosaurier mit Heckflosse - Songs über Straßenkreuzer Merken Bruce Springsteen rast in "Racing In The Street" mit einem 69er-Chevrolet. In Chuck Berrys "Maybelline", dem berühmtesten Verfolgungslied des Rock 'n' Roll, ist ein Mann in einem Ford V8 hinter einer Frau her, die in einem sagenhaften Cadillac "Coupé DeVille" her ist. Ob im Rockabilly, Bluesrock oder in der Country-Musik: Schnittige Autos waren in unzähligen Songs als Symbol von Freiheit, Fortschritt und jugendlichem Angeben unterwegs. Heute sind die mythischen Straßenkreuzer mit Chrom und Heckflügel die Dinosaurier des Straßenverkehrs. Auf US-Straßen sieht man vor allem unbesungene Autos aus Asien und Mega-SUVs. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Kos