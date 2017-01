SWR 2 21:03 bis 22:00 Jazz Jazz Session Zwischen Tradition und Innovation. Max Nagls "Big Four" feat. Joey Baron 2009 in Mannheim Merken Ein Quartett ohne Klavier und Schlagzeug spielt behutsam mit der Jazzgeschichte: Ohne darauf zu bestehen, dass distanzierende Ironie die beste Reminiszenz ist, aber auch ohne den restaurativen Anspruch eines strengen Traditionsglaubens. Benannt nach Sidney Bechets und Muggsy Spaniers Post-Bop-Formation "Big Four" ist das Ensemble von Max Nagl vertraut mit dem historischen Regelwerk, legt dieses allerdings nicht "historisch korrekt" aus. Es sind sehr verschiedene Perspektiven, von denen aus Max Nagl, Steven Bernstein, Noël Akchoté und Bradley Jones auf ihre Art Jazzgeschichte betrachten: respektvoll und eigenwillig. Für ihr Konzert in der Alten Feuerwache Mannheim hatten sie sich mit dem Schlagzeuger Joey Baron zu einem Quintett erweitert, Ausschnitte aus dem Konzert vom 5. September 2009 werden in dieser Jazz Session zu hören sein. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Neupert