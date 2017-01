SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges "Schalldämpfer-Melodie" Merken Chicago 1930. Die tiefenpsychologische Praxis des Psychoanalytikers Simon Brockwitz läuft so schlecht, dass er sich mit 10 Cent-Romanen über Wasser halten muss. Dafür beutet er schamlos die Lebensgeschichten seiner wenigen Patienten aus - zum Beispiel die des Banjospielers Art Kleinman, der als Art Fineman zum Protagonisten eines Brockwitz-Romans wird. Durch die miesen Machenschaften des Gangsterbosses Dan Kulanski treibt Brockwitz Fineman in ein Inferno der Gewalt. Oder ist es am Ende Brockwitz selber, der auf der Strecke bleibt, während der Mann auf seiner Couch immer rätselhafter wird? In Google-Kalender eintragen Regie: Ulrich Lampen