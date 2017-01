SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde extra - Das Werkgespräch Johann Sebastian Bachs "Orgelbüchlein" Merken In dieser Woche stellt die SWR2 Musikstunde verschiedene Sendungen vor, die sonst nur an den Abenden in SWR2 zu hören sind. Heute: Das Werkgespräch über Johann Sebastian Bachs "Orgelbüchlein". Es gilt als eine der bedeutendsten Sammlungen von Choralvorspielen aus der Epoche des Barock. Entstanden ist der Zyklus in seinen Weimarer Jahren zwischen 1712 und 1717. 46 Choräle fertig, vorwiegend für die liturgischen Zeiten von Advent, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Das "Orgelbüchlein" galt Albert Schweitzer als "Wörterbuch der Bachschen Tonsprache". Für den Musikwissenschaftler und Organisten Prof. Dr. Michael G. Kaufmann ist dieses Kompendium ebenfalls ein "Wörterbuch", in dem die musikalisch-rhetorischen Figuren für den Affekt jeder einzelnen Komposition verantwortlich sind: Die Klangrede der barocken Musik kommentiert die theologische Aussage. In Google-Kalender eintragen Moderation: Burkhard Egdorf Gäste: Gäste: Prof. Dr. Michael G. Kaufmann (Musikwissenschaftler und Organist)