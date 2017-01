NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Das kunterbunte Kinderschloss. Ein toller Plan Merken Wer sind Hoppla Zack und Prinzessin Sarizah? Kann Esmeralde zaubern? Und was um Himmels willen geschieht nachts in der Wohnung der alten Frau Specht? Fragen über Fragen! Die Erwachsenen stehen vor einem Rätsel, und auch die Kinder Max, Eva und Sophie kommen aus dem Staunen nicht heraus. Am Ende geht aber doch alles so, wie die Prinzessin und ihr Hofstaat es wollten: Die Kinder der großen Stadt bekommen ein prächtiges Schloss geschenkt, ein Schloss, das in allen Regenbogenfarben schillert. Ein Schloss, in dem sie spielen können, wie sonst nirgends auf der Welt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gerd Wameling (Es liest)