hr2 15:00 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Mozart: Rondo D-Dur KV 485 (Sebastian Knauer, Klavier) Mendelssohn: 1. Konzertstück f-Moll op. 114 für Klarinette, Bassetthorn und Orchester (The Clarinotts, Leitung: Wiener Virtuosen) Barber: Adagio for Strings (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner) Pachelbel: Suite g-Moll (Göran Söllscher, Gitarre) Beethoven: Klaviersonate C-Dur op. 53, "Waldsteinsonate" (Paul Lewis)