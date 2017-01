hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Stephan Ruß-Mohl, "Journalismus-Forscher" 2017-01-03 23:05 Merken "Es ist eine sehr gefährlich Dynamik: Der Public-Relations-Sektor wächst, der Journalismus schrumpft . Öffentlichkeitsarbeit wird vom Journalismus unabhängiger, während der Journalismus immer mehr in die Abhängigkeit der PR gerät." Das sagt Professor Stephan Ruß-Mohl. Der renommierte Kommunikationsforscher beobachtet seit Jahrzehnten die Veränderungen der Medienlandschaft und kommentiert sie scharfzüngig. Er lehrt an der Università della Svizzera italiana in Lugano Journalistik und Medienmanagement, leitet dort das European Journalism Observatory und schreibt regelmäßig für große Zeitungen wie die NZZ. Mit Regina Oehler spricht Stephan Ruß-Mohl darüber, wie er die Abwärtsspirale erlebt, was Qualität im Journalismus ausmacht, für wie gefährlich er die "Filter-Bubbles" hält, die uns Google und Co bescheren, und was wir von der Schweiz für Deutschland und Europa lernen können. In Google-Kalender eintragen Moderation: Regina Oehler