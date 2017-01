hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Vivaldi: Violinkonzert E-Dur RV 269, "Der Frühling" (Sarah Chang; Orpheus Chamber Orchestra)<ek><bk>Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra op. 34 (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Leitung: Libor Pesek)<ek><bk>Mozart: Klaviersonate A-Dur KV 331 (Mitsuko Uchida)<ek><bk>R. Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 (Dresdner Philharmonie, Leitung: Rafael Frühbeck de Burgos)<ek><bk>Vaughan Williams: Fantasie über "Greensleeves" (Radio-Sinfonie-Orchester Moskau, Leitung: Vladimir Fedoseyev) In Google-Kalender eintragen