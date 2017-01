Super RTL 15:00 bis 15:25 Trickserie Wir sind die Croods! Die Nieseln / Die Übernachtungsparty USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Nieseln gehen um - glauben zumindest Ugga und Grug. Damit die Kinder sich nicht anstecken, verbieten die Eltern ihnen so ziemlich alles. Und genau davon haben Eep und Thunk die Nase gestrichen voll. Sie beschließen, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, müssen jedoch schnell feststellen, dass Eigenverantwortung alles andere als spaßig ist. 2. Geschichte: Eeps erste Übernachtungsparty steht. Mit ihren Freundinnen Kim, Mosh und Lorki soll sie eine Nacht ohne Eltern in einer Höhle verbringen, als eine Art Test. Damit möchte sie herausfinden, ob sie mutig genug ist, um später eine gute Jägerin zu werden. Eeps Eltern sind allerdings neugierig und wollen wissen, ob es ihrer Tochter auch gut geht und schleichen sich zur Höhle. Dabei verursachen sie allerhand gruselige Geräusche, vor denen sich die Mädchen fürchten und eine nach der anderen das Weite sucht. Nur Eep bleibt tapfer, bis plötzlich der unheimliche Steve auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of the Croods Altersempfehlung: ab 6