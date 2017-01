Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Als Tinas Freund endlich auftaucht, scheint die junge Mutter wieder zuversichtlicher zu werden - doch er enttäuscht sie. Tina fällt wieder in tiefe Depressionen. Ronnie kommt zufällig dazu, als Tina mit einem Kissen in der Hand am Babybett steht ... Georg hat sich Metz gegenüber einen kleinen Vorteil verschafft, dennoch ist ihm die enge Zusammenarbeit zwischen Metz und Sohn Janosch ein Dorn im Auge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Katja Frenzel-Röhl (Tina Berger) Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Johannes Schäfer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Michael Westhofen Musik: Loy Wesselburg