Bayern 2 18:05 bis 19:00 Magazin PS Weiß-Blau 100 Jahre BMW Merken Der BMW-Konzern verkauft seit vielen Jahren weltweit erfolgreich "Freude am Fahren" in Form von PS-starken Fahrzeugen. Aber die Unternehmensgeschichte begann 1916 in München mit dem Bau von Flugzeugmotoren. Die ersten Autos rollten erst 1929, nach der Übernahme der Fahrzeugfabrik Eisenach, aus einem Werk in Thüringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg steuerte der Kriegsprofiteur Herbert Quandt den schwer angeschlagenen Autohersteller zurück in die Erfolgsspur. Heute zählt BMW zu den größten Unternehmen Deutschlands, ist mit dem Stammhaus in München und großen Fabriken in Dingolfing, Landshut und Regensburg einer der wichtigsten Arbeitgeber in Bayern. Nach dem hundertjährigen Firmenjubiläum feiern nun die Standorte Dingolfing und Landshut ihren fünfzigsten Geburtstag. Die Geschäfte laufen gut bei BMW. Aber Management, Eigentümer und Arbeitnehmer stehen vor großen Herausforderungen: Denn Megatrends wie die Digitalisierung und die Elektromobilität revolutionieren die Branche.