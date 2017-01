Bayern 2 16:05 bis 17:00 Sonstiges Eins zu Eins. Der Talk Eine Stunde, zwei Menschen 2017-01-03 22:05 Merken "White Out" - so heißt es, wenn man in einem Schneesturm in der Antarktis die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Birgit Sattler weiß, was dann zu tun ist: man krabbelt auf allen Vieren und macht mit einem Klappspaten Fächerbewegungen. So findet man im Boden steckende Bambusstöcke, mit deren Hilfe man sich an der Forschungsstation orientieren kann. Eine lebenswichtige Technik für Birgit Sattler bei einem ihrer Forschungsaufenthalte im ewigen Eis. In der Bayern 2-Radio Revue senden wir den Talk mit Birgit Sattler aus dem November 2016. Eiskerne statt Eiscreme Das Eis (und in ihrem Fall ist es nicht das Speiseeis) fasziniert Birgit Sattler schon als Kind. Aufgewachsen in einem Dorf in Tiro,l ist ihr Weg in die Antarktis aber kein naheliegender. Nachdem sie auf einer Tagung einen amerikanischen Wissenschaftler kennenlernt, der für eine Antarktisexpedition noch eine Mikrobiologin sucht, beschließt sie, Biologie zu studieren. So hat Birgit Sattler 1996 zum ersten Mal Gelegenheit, in die Antarktis zu reisen, um dort Eiskerne, also Proben aus dem ewigen Eis, zu nehmen und zu untersuchen. Als einzige Österreicherin ist sie bis 2009 regelmäßig dort. Und als Delegierte ihres Landes für den Antarktisvertrag hat sie auch heute immer wieder mit dem siebten Kontinent zu tun. Der Klang der Antarktis In "Eins zu Eins. Der Talk" mit Norbert Joa verrät Birgit Sattler ihren persönlichen Lieblingsort in der Antarktis und welche ganz anderen Geräusche man dort hören kann. Außerdem erzählt sie, wie sie sich fühlt, wenn sie nach Wochen spartanischen Lebens in der Antarktisstation wieder in die "Zivilisation" nach Innsbruck zurückfährt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Norbert Joa Gäste: Gäste: Birgit Sattler (Antarktisforscherin)