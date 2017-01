Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Geschichten aus dem alten und neuen China Der Traum der Roten Kammer. Die chinesischen Buddenbrooks / Der Dichter Liao Yiwu. Der Andersdenker / Das Kalenderblatt 03.01.1969: Der Kommissar ermittelt zum ersten Mal im ZDF. Von Thomas Grasberger Merken Der Traum der Roten Kammer - Die chinesischen Buddenbrooks. Autorin: Isabella Arcucci. Als Marcel Reich-Ranicki 1979 in die Volksrepublik China reiste, befragten chinesische Schriftsteller den deutschen Literaturkritiker wissbegierig nach den "Buddenbrooks". Dieser Roman, erklärten sie dem verblüfften Gast, sei in China sehr beliebt, denn er erinnere stark an einen chinesischen Klassiker: an das "Hóng lóu mèng" zu Deutsch "Der Traum der roten Kammer". Geschrieben zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Cáo Xuìqín und von Mao einst verehrt und dann verboten, hat "Der Traum der roten Kammer" in China bis heute nichts von seiner Bedeutung eingebüßt: ob als Buch, als Comic oder als Film. Auf über 2000 Seiten erzählt der Roman vom Untergang der Aristokratenfamilie Jia, von Schönheit, Poesie, kaltblütigen Intrigen und: einer tragischen Liebesgeschichte! Doch das Buch ist vielmehr als ein opulentes Familienepos. Es behandelt Themen der Religion und Philosophie, lässt sich auf ein Spiel mit dem Übersinnlichen ein und spürt mit großem psychologischen Feingefühl der existentiellen Frage nach, was Mensch-Sein in einer von Zwängen bestimmten Gesellschaft bedeutet. In Google-Kalender eintragen