Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Der Schriftsteller J. R. R. Tolkien ("Der Herr der Ringe") wäre heute 125 Jahre alt geworden / Prozess gegen Dylann Roof in Charleston beginnt - Er hatte im Juni 2015in einer Bibelstunde der AME-Kirche neun Menschen getötet / Konfliktmineralien und Kobaltabbau - Kinderarbeit im Kongo / Armee jubelt, Boko Haram widerspricht: Ist die Terrormiliz in Nigeria am Ende? / Die Presse mit Corinna Mielke / Gedanken zum Tag von Walter Rupp / Ende der Welt von Roland Söker Merken Der Schriftsteller J. R. R. Tolkien ("Der Herr der Ringe") wäre heute 125 Jahre alt geworden / Prozess gegen Dylann Roof in Charleston beginnt - Er hatte im Juni 2015in einer Bibelstunde der AME-Kirche neun Menschen getötet / Konfliktmineralien und Kobaltabbau - Kinderarbeit im Kongo / Armee jubelt, Boko Haram widerspricht: Ist die Terrormiliz in Nigeria am Ende? / Die Presse mit Corinna Mielke / Gedanken zum Tag von Walter Rupp / Ende der Welt von Roland Söker In Google-Kalender eintragen Moderation: Kerstin Grundmann Gäste: Gäste: Hans-Christian Ströbele (Grünen-Politiker, zu seinem Ausscheiden aus dem Bundestag und seinem Rückblick auf die letzten Jahre), Sebastian Olényi (Mit-Organisator des "Civil March for Aleppo", zum Fußmarsch nach Syrien)

