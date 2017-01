DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Feature Born to Work Merken Seit Ford und Taylor die Massenproduktion erfanden, verrichten Arbeiter an Fließbändern abstrakte Tätigkeiten. Wechselnde Schichtdienste dominieren bis heute den Dienstleistungsbereich. Hinzu kommen Repressionen bei Nichterfüllung von vorgegebenen Leistungen oder Kennzahlen. Gleichzeitig finden fragwürdige Mitarbeitermotivationen statt. Wie erleben Fabrik- und Lagerarbeiter heute ihren Job? Die Autorin selbst arbeitete zwei Jahre lang im hocheffizienten Versandhandel. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maria Antonia Schmidt, Arian Wichmann Regie: Stefanie Heim Musik: Rundfunkchor Berlin, David Springer, Andreas Schönwitz, Stefanie Heim